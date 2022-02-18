數據顯示美國通膨比預期更為炙熱，可能促使聯準會不得不採取較為強硬的政策立場，華爾街主要投銀預期該美國央行今年的升息步伐可能加快，摩根士丹利周四將聯準會今年升息預測上修為6次，共150個基點。

摩根士丹利首席美國經濟學家Ellen Zentner周四出具報告指出，隨著近來通膨前景出現變化，現在我們預期聯準會今年總共將升息6次 、每次25個基點（1碼），總計將調升150個基點。此前該銀行表示，今年聯準會升息125個基點是「恰當的」。

摩根士丹利在報告中指出，聯準會可能在3月政策會議結束時升息25個基點，之後在5月、6月和7月會議再各升息1碼，並於9月和12月再升息兩次。

根據上周公布的數據，美國1月消費者物價指數年漲7.5%，創下40年來最大漲幅，使聯準會在3月會議一舉升息50個基點的預期升高。

不過聯準會周三發布的1月會議紀要顯示該央行的政策立場不如市場預期強硬，在升息速度和縮表進程方面都表達不會躁進的訊號。受此影響，市場對於聯準會3月升息2碼的預期已有所降溫。

根據隔夜指數交換利率（OIS）最新報價，市場預期聯準會3月升息1碼幾乎已成定局，但升息2碼的可能性為40%。

其他主要銀行方面，瑞銀目前預估聯準會從3月～11月將連續升息6次、每次25個基點，總計升息150個基點。之前該銀行預估3月和6月分別升息25個基點，之後才會轉向每次會議都調升利率。

根據聯準會公布的會議排程，該央行將於今年1月、3月、5月、6月、7月、9月、11月、12月召開貨幣政策會議。

法國巴黎銀行預期聯準會將從3月開始升息6次，每次升息25個基點，累計升息150個基點。花旗亦預期聯準會今年升息150個基點，且3月將升息50個基點，之後將升息4次，分別在5月、6月、9月和12月，每次25基點。

瑞士信貸目前預估聯準會今年共將升息175個基點，且會在3月會議升息2碼。

高盛將聯準會今年升息次數從5次，調升為自3月起連續升息7次，每次升息25個基點。

美銀Global Research維持預測不變，認為聯準會將在今年剩餘的7次會議均將升息25個基點，但3月會議仍有可能升息50個基點。