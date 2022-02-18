光群雷(2461)因新客戶及新市場布局發酵，1月合併營收達6.03億元，月增2.01%，創下單月歷史次高，在本業持續成長，轉投資光耀(3666)等可望擺脫營運谷底下，光群雷預估，今年營運可望比去年好，今天盤中股價逆勢走高。

光群雷為全球第一大雷射全像材料整合廠，產品主要應用防偽標籤、包裝和裝飾等，在大陸日化品包裝市場排名第一，菸包防偽市場排名前3名，光群雷自2019年開始調整集團整合策略，以既有的雷射全像防偽包裝材料市場為基點，持續深入與客戶之合作關係，加速布局印度、中東、非洲、東南亞等新興市場，效益漸漸開始顯現。

繼2021年第4季及2021年合併營收均寫下歷年最佳後，光群雷未受淡季影響，1月合併營收達6.03億元，月增2.01%，年增18.83%，為單月歷史次高。

受惠各行業品牌保護意識提升以及新產品開發及新市場布局效應，且公司處分轉投資挹注，2021年前3季每股盈餘來到2.37元，站上近15年來新高，2021年12月合併營收達5.91億元，月增6.27%、年增32.36%，為單月歷史次高；累計2021年第4季合併營收16.77億元，為單季歷史新高，累計2021年合併營收61.5億元，年增13%，創下歷史新高。

光群雷表示，公司將持續整合集團資源，強化本業，今年可望在新客戶、新市場的帶動下，為整體營運挹注動能。