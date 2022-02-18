年底市長選戰逐漸升溫，台北市副市長黃珊珊日前批判前總統馬英九，被外界解讀藉機攻擊有可能代表國民黨參選台北市長的立委蔣萬安，蔣萬安今天出席「金孕獎」頒獎典禮受訪表示，「我就是我，我不是任何人，我有自己的堅持，也就是民生議題遠比選舉重要，人民的利益大於政黨利益」。

此外，黃珊珊還批評藍綠不要以為在台北市提一個「豬頭」就能當選，似有暗諷蔣萬安的意味，蔣萬安呼籲勿作人身攻擊， 台北市長柯文哲今說，很多事情要學會不要對號入座，對此，蔣萬安上午出席「金孕獎」頒獎典禮受訪表示，大家在各自崗位上把事情做好，這是民眾所期待看到的。

同一時間，國民黨台北市黨部正在中央黨部舉辦新春團拜，被問到沒參加原因，蔣萬安說，參加金孕獎頒獎典禮是年前就已經答應也安排好，實在沒有辦法一下趕到這麼多地方，行程就是照安排好的來走，他早上先參加工會活動，再趕到世貿參加金孕獎頒獎典禮，這都是年前就安排好，一切都照既定行程走。

至於台北市長民調結果，蔣萬安在年輕人輸給衛福部長陳時中，外界推敲可能是因披藍袍參戰，蔣說，他更關心的是年輕朋友關心的議題與困境，比如低薪、高房價、長工時，他擔任立委6年來在衛環委員會，一直關注勞工權益，比如勞基法修法、政府有無落實勞檢，以及改善勞動環境，讓年輕朋友有更友善的職場環境，這是他一直關注的面向也會持續努力。