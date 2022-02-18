2022台灣企銀五人制足球聯賽19、20日兩天移師台中開踢，將進行「台中旅人」主場賽，台中市政府運動局長李昱叡指出，市長盧秀燕上任後積極推動各年齡層足球運動，市府也與相關單位合作發展職業運動，帶動城市運動風氣。台中旅人足球隊由台中在地優秀教練及球員組成，歡迎球迷配合防疫措施到場加油，預祝「台中旅人」在主場發揮實力、再創佳績。

運動局表示，2022台灣企銀五人制足球聯賽吸引 6支勁旅參賽，「台中旅人」於這周主場賽事中也安排多項主場應援活動，歡迎熱血球迷進場觀賽，為選手加油。

市府積極推動五人制足球運動發展，已在「東勢樂活運動館」成功辦理多項室內五人制足球賽事與活動，包含「台中市五人制足球全國邀請賽」、「五人制足球教練講習」等，未來將持續與各運動團體合作，支持強化五人制足球相關資源，建立台中五人制足球選手培育管道。