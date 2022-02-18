一名正妹在苗栗某公司擔任包裝員，但日前因職災造成右腳截肢，事後老闆僅包1萬元紅包打發，經勞資雙方調解，公司也只願給10萬元撫慰金，未料事後卻遭老闆娘嗆「截肢而已不嚴重啦，裝個義肢就能走了」，公司群組裡更有員工反罵「最後死的還會是妳自己而已」，讓她相當無助。

小熙堅強的說，失去腳到手術結束後我不曾哭，但後來因為PTSD我不可控制的腦海一直出現事發畫面和自己的慘叫聲，我很痛苦，也覺得自己隨時會撐不下去。(翻攝自苗栗縣議員曾玟學臉書)

苗栗縣議員曾玟學獲悉後，立刻主動關懷，受傷女子小熙對他表示，「現在最痛苦的，是右腳腳趾被擠壓不舒服，我伸手去摸卻撲了空...」、「失去腳到手術結束後我不曾哭，但後來因為PTSD我不可控制的腦海一直出現事發畫面和自己的慘叫聲，我很痛苦，也覺得自己隨時會撐不下去。」

小熙公司也只願給10萬元撫慰金，未料事後卻遭嗆「截肢而已不嚴重啦，裝個義肢就能走了」，群組友人反罵「最後死的還會是妳自己而已」，讓她相當無助。(翻攝自曾玟學臉書)

小熙還泣訴，「這是我第二次發生工安事故，第一次是被他們堆高機撞到，我失去了兩個門牙，但他們只付醫療費用，我那時還不懂能為自己爭取什麼。」

小熙也說，「我在職工作時，我會用加班來多增加收入，因為家裡的狀況，必須這樣做我才能扛起債務，我不知道存款什麼時候會不夠用，雖然已向警局提告，但不知道什麼時候法院才會開始處理，更害怕公司會脫產逃避責任...」，「一切的未知都讓我非常不安...」。

曾玟學不捨的說，「我隔著電話，我能清楚地從小熙年輕的聲音中感受到她的徬徨與不安，她在苗栗某工廠擔任包裝工，去年底在操作公司的大型機台包裝塑膠粉時，因為包裝袋破損，於是她上前塗漿糊，沒想到司機突然把貨載走，原本應該要有安全裝置的紅外線沒有感應到，導致貨物開始運轉，她的腳也因此被1,100公斤的貨物輾過。

根據曾玟學的PO文，小熙受傷後，立刻被送往附近的醫院，但因為設備不足，於是轉送到台中的醫院，最後醫師評估的結果不樂觀，只能選擇截肢。

當下公司不只沒有依法通報動部職業安全衛生中心，甚至繼續運作機台，破壞了現場狀況，正是在小熙送往醫院後，工廠才緊急加裝防護線。

術後第三天，公司主管前來探視，給予1萬元慰問金，公司認為是其操作失誤，沒必要調解或賠償，小熙的男友質問主管「為何沒有防護線?」、「為何安全配備不足?」等問題時，主管竟回：阿這你不懂啦！

接著小熙提出調解請求，提及賠償與工作保障時，公司表示願支付新台幣10萬元，以此彌補員工下半輩子殘障生活不便。老闆娘更宣稱「截肢而已不嚴重啦，裝個義肢就能走了」「你媽媽中風也走得好好的啊」等句子，認為公司賠償10萬已足夠。

且公司以公司利弊關係不願給小熙職災報告書。 事件發生後，雖然提出調解，但公司卻一副不知為何要走到這種地步的態度，甚至有員工出言狂酸受害者。由於公司提出的10萬元賠償過低，根本無法彌補所造成的傷害和後續一生的影響，於是調解不成立，等了約一週左右，公司方仍未有任何回應，因此小熙才決定提告。

在尚未離職的狀況下，莫名被踢出公司群組，更離譜的是，小熙原先應徵的工作是文書助理，公司卻為了填補各單位空缺，將小熙輪調部門數次成為包裝工，最後做了自己完全不擅長的工作，在沒有完整員工訓練和防護裝置下，發生了這樣的憾事。

小熙非常年輕，也很堅強地努力工作生活，但短短時間內卻接連遭受工傷事故，不只對身體、也對心理產生很大的影響。這樣令人氣憤且難過的事情，發生在我的選區內，我很慚愧竟然到最近幾天才得知。

曾玟學表示，目前已先請勞青處協助確保勞基法中，資方所需負責的部份務必確實，現場的工傷認定和勞檢也會緊盯職安署的進度，不能草草了事讓公司躲避安全設備不足的責任。請社會處提供緊急協助，並評估社工與心理資源的支持。同時，也正接洽可提供資源協助的基金會。

曾玟學也說，他會盡最大努力來協助，也拜託各位朋友協助擴散，讓更多人一同關注這件事。