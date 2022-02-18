巴戈後事早已交代 紀寶如曝走得很安詳「沒有任何遺憾」

資深藝人巴戈16日晚間因胰臟癌病逝，享壽67歲，追思靈堂今（18日）是開放的第1天，替他打理後事的紀寶如悲喊「過年前身體還沒那麼不好，真的好突然，雖然心理已有準備但沒想到這麼快」，並透露去年12月有把她和二哥叫到家中交代後事，「巴哥哥走的很安詳，他是個熱情、溫暖、有智慧、有計劃的人，包括後事、家裡的孩子、嫂子，以及台灣優質生命協會未來的方向都安排好了」。

紀寶如難過透露巴戈從去年9月開始爆瘦，「不太來外面吃飯，都是我們幾個好友到他家裡，他很樂觀，還會開玩笑，完全不會覺得他生病了」，也沒有放不下的事情，「該交代的都交代清楚了，這一輩子他夠了，活得很充實，家庭、事業，然後半退休還能做公益，該吃該玩該喝，也都經歷過了 ，所以我覺得他沒有遺憾了」，並表示巴戈是她的良師益友，「在他身上學到很多，他教導我很多如何去讓社會上每個角落需要幫助的人都得到他們應該得到的幫助跟關懷」。

另外，紀寶如還說方芳芳昨半夜哭著跟她說：「妳記得巴哥哥喜歡白花油嗎？我每次都說好臭，因為我不喜歡，但是現在靈堂上放著白花油。」最後提到巴戈生性愛熱鬧，期待大家能在25日下午1點半公祭時，一起來送他走完最後一程。