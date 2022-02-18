疫情未歇，近期不少民眾被匡列隔離需自費入住防疫旅館，負擔上萬元住宿費，但補助比例卻因各縣市財政狀況不同而有所差別。國民黨團今天強烈呼籲，蔡政府防疫紓困特別預算經費高達8400億元，為符合公平，並有效執行防疫工作，避免造成防疫缺口，民眾遭匡列隔離費用，需全額由中央政府負擔。

國民黨團總召曾銘宗表示，目前疫情依舊嚴峻，根據指揮中心統計，在今年過年期間防疫隔離人數高達1.6萬人，近期更發生許多民眾因和確診者足跡重疊遭匡列，被強制送進防疫旅館隔離，一個人就要自行繳交4萬餘元住宿費用的情況，守法的人民配合政府接受隔離，卻要付出高額代價，這樣的情況非常不合理。

曾銘宗指出，有些民眾擔心害怕被隔離，須自行負擔費用，可能不掃實名制，將造成防疫缺口。現行規定是各地方政府補助匡列防疫旅館費用，但有些縣市政府全額補助，有些僅補助每日1000元，這讓部分縣市民眾成為二等國民。

曾銘宗強調，因此，黨團具體建議，防疫紓困特別預算經費高達8400億元，錢要用在刀口上，為符合理公平，並有效執行防疫工作，避免造成防疫缺口，遭匡列隔離費用全額由中央政府負擔。

國民黨團首席副書記長李德維質疑，既然政府可以花大筆的預算買了或許有助健康但未經國際廣泛認證的高端，但是對於現實狀況裡，被匡列必須強制住宿防疫旅館或集中檢疫所的費用，卻要民眾自掏腰包負擔，這樣公平嗎？正義嗎？他再次要求衛福部對於匡列隔離費用不能一國多制，必須由政府全額負擔。