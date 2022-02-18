「南韓小野馬」泫雅，單飛後憑著艷麗外表與火辣身材紅遍全亞洲，除了經常透過社群媒體與粉絲分享工作及生活，也不吝嗇大方曬出傲人的魔鬼身材，讓不少女粉絲稱羨不已，今（18日）她破尺度曬出背部全裸照，一個側身更讓胸型微微曝光，引發網友熱議。

被封為性感女神的泫雅，常在instagram曬出性感的照片，火辣身材引發外界無限遐想，今（18日）曬出背部全裸的照片，只見白皙膚質完美無瑕，可說是保養的相當好，也讓背部最新刺青圖案櫻桃與星星一次曝光，由於她側身拍照，角度關係讓傲人上圍意外探出頭，破尺度的邪惡視角讓不少網友看了鼻血直流。

她月初在instagram分享無名指戴戒指的影片，畫面中只見一隻女性戴戒指的手出鏡，接著有另一隻手伸過去牽住女方，兩人無名指更戴著同款戒指，其實這段影片正是泫雅轉發男友Dawn上傳的影片，只見男方標註泫雅並寫下「MARRY ME」，而她則寫下「當然是Yes」，似乎是答應男方求婚，讓網友在底下留言狂刷一片恭喜。