星宇航空首架A330neo廣體客機今日正式交機，是繼2019年引進A321neo後，為台灣第一架A330neo航機。星宇航空指出，新機於法國時間2月18日晚間7時自土魯斯起飛，預計在台灣時間2月19日下午4時15分抵達桃園機場，並在完成新機導入驗證和機組人員訓練後，預計5月開始投入營運。

星宇航空董事長張國煒表示，歷經多時團隊研究及討論，挑選出最合適的中長程客機，搭配現有的A321neo與即將加入的A350 XWB，其短、中及長程機型皆各具特色，將 使星宇機隊的飛航網絡更加完備，尤其A330neo性能優越，且利於飛航員在Airbus機型間的轉換。

星宇指出，A330neo具有極佳的節能優勢，高氣動效益的機翼設計搭配Rolls-Royce Trent 7000發動機，使neo機型較前代A330省下12%的每趟次燃油消耗量，搭配新型鈦合金葉片加上設計改良，使噪音大幅降低。繼A350 XWB外，星宇也與Rolls-Royce簽訂A330neo機隊的原廠保修長期服務，減少環境資源及能源的浪費。

星宇航空共計承租8架A330neo，首架B-58301在完成新機導入驗證及機組人員訓練後，預計可於5月開始投入營運。星宇表示，今年度將再導入3架同款新機，並逐步投入澳門、胡志明市、新加坡、曼谷及東京等亞太區域航點服務。