美債殖利率因美國升息預期而彈升，來到與聯準會點陣圖利率目標對齊位置，法人指出，在市場提前反應下，未來升息對於美債的衝擊已大幅減低，美債價格來到波段修正滿足點後，不僅殖利率來到具吸引力位置，避險功能也再度浮現，若未來美國景氣復甦動能出現波動，甚至是黑天鵝事件出現，都可能影響市場對美國基準利率目標的預期，進而帶動美債價格回升，建議此刻可擇機增持美債ETF，做為進可攻退可守的配置部位。

法人指出，現階段因升息預期使美債價格修正，美債10年期殖利率在經過近兩月的走揚後，近日來到2%上下位置，已與升息7碼後的基準利率對齊，亦即以目前市場所預期的升息幅度來看，對於美債的衝擊已有限，且美國通膨可望在上半年出現高點，未來推動升息的壓力減少，當3月中的FOMC會議確定升息後，美債可望出現一波利空出盡走勢，可擇機增持長天期美債ETF。

據FedWatch統計，近期市場對3月聯準會升息兩碼的可能性一度最高來到逾9成，全年預期基準利率目標則在1.75%至2%位置，美債殖利率上升幅度已充分反應，未來若聯準會升息步調不如市場認知的鷹派，或是出現風險事件干擾美國經濟動能，都可能帶動美債價格回升。

以美國2004年、2015年與2016年升息經驗為例，彭博美國20年期公債指數在升息後的60天、120天及180天均呈現上漲，顯示若要把握升息議題操作美債，啟動升息前的是相對佳進場點。法人並分析，當前美國升息節奏與2016年較為相似，可做為參考，如果以較特殊的2015年為例，當時美國啟動升息後因海外經濟與美國基本面疲軟，美債價格漲幅更是顯著，現階段想避險的投資人，也可透過美債ETF進行操作。

觀察國內受益人數最多的債券ETF-元大美債20年ETF（00679B），象徵市場買盤的在外流通股數持續增加，不僅來到2021年7月以來新高點，也較2021年12月股價波段高點時大增1.5倍，規模今年以來大增近兩成，顯示資金積極湧進。並已公布每單位預估季配息0.23元，以17日收盤價計算年化配息率2.4%，將於2/22日除息交易。

法人建議，應對今年股市波動加劇的投資環境，隨美債價格已反映升息預期修正至波段滿足點，現階段可逢美債殖利率彈升，分批配置美債ETF，瞄準其回升的殖利率與避險功能，搭配手上的股票部位，亦可達到平衡波動效果，適合作為投資組合必備元件。