台股元月行情震盪，台股基金買氣出現倒退嚕，投信投顧公會最新公布一月數據，整體規模及定期定額人數一反先前的成長趨勢，出現明顯下滑，不過元月以18％高配息率刷新台股基金配息表現的元大台灣高股息優質龍頭基金，單月定期定額金額大增3323萬元，成長幅度高達122％，不僅表現逆勢成長，更拿下元月台股基金定期定額的成長冠軍！

台股元月巨震，台股基金首當其衝，整體規模從去年底的4155億元，大幅下滑到3806億元，月減8.4％，相對於台股一月下跌2.99％，定期定額人數也同步下滑，顯示不少投資人先行退場或是停扣。

不過值得注意的是，上個月仍有基金買氣成長，特別是投資標的聚焦於優質龍頭股的元大台灣高股息優質龍頭基金，除了績效表現受惠於外資逆勢買超重點權值股，高股息的收益性質與耐震力亦受到關注，該基金元月的月配息加年終加碼配息，合計年化配息率高達18%，帶動市場熱議台股基金高配息的話題，搶息族更是踴躍申購。

傳出元大龍頭基金配息級別在1月4日除息後，短短十多天的淨申購金額便突破10億元，加上累積型級別，龍頭基金持續以超過340億元的規模稱霸台股基金，定期定額買氣更是火爆。

投信投顧公會數據顯示，元月元大龍頭基金配息級別的每月定期定額扣款金額增加3324萬元至6032萬，增額為台股基金第一，且每月定期定額扣款金額較去年底的2708萬元，翻升超過一倍，同時也是唯一一檔上月定期定額新增超過3000萬元的台股基金。