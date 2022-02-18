南台中家扶為減輕莘莘學子就學壓力，讓孩子們在學習之路走得更有力量，每學期進行愛心助學計畫，匯聚大眾善款幫助孩子持續就學不中斷，今年受疫情與景氣衝擊，110學年度第二學期預計目標350萬元獎助學金，開學在即僅達四成，尚有六成缺口亟待大眾愛心加入。

南台中家扶中心匯聚從社會大眾來的愛心提供孩子們獎助學金，也從孩子在職涯發展上的需求辦理10場次多元發展性課程活動，給予不同面向的培力，包括自我認識與探索、自我療癒、未來生涯定向、理財、人際關係、團隊合作等。

藉由自我認識與探索的過程，大學生小佾說，自己原先並不是一個喜歡念書的小孩，從父親過世後才意識到讀書的重要，因為讀書是最快能幫家庭翻轉的方法，於是開始用功讀書，在過程中也曾因為考試結果不如預期而產生自我懷疑，對人生感到迷茫。

但他從每一次挫敗的經驗中汲取養份，再重新定位與認識自己的能力，孩子也藉由回顧自己的生命歷程，賦予自己向前走的力量，並寫下「使出全力，毫不保留」的話。

南台中家扶表示，家扶孩子的生命或家庭經驗或許充滿著挫折，需要背負著單純求學以外的許多的責任，不放棄可以學習的機會，也從學習的過程建立對自我的認識與自信，從這當中大家看見助學的價值，更看見輔導課程的意義，引導孩子們走入自己的內心世界，認識自己的特質。

此外，也可透過牌卡、測驗了解合適自己的指引方向，拓展他們在生活中所需要的各項能力。

南台中家扶主任王金敦說，能穩定孩子的就學，並從助學的過程中累積孩子將來無論就學深造或是投入職場就業的自信與多種能力，是家扶一直不斷在推動的工作，看見孩子在各種助學資源的協助下，累積實踐自己的夢想的實力，並讓弱勢孩子能跳脫家庭環境的限制，讓學習之路不受限。

南台中家扶中心本學期獎助學金正持續募集中，預計目標350萬元，發放給150名大專和碩班同學，以及100名高中、職同學，資金尚有六成210萬元缺口，亟待社會大眾的愛心響應。