台灣人民共產黨於台南新營天后宮舊址掛五星旗，市府認定為違建今日強制拆除。（台南市工務局提供／劉秀芬台南傳真）

台灣人民共產黨於台南新營天后宮舊址掛五星旗，市府認定為違建今日強制拆除。（台南市工務局提供／劉秀芬台南傳真）

台灣人民共產黨於台南新營天后宮舊址掛五星旗，市府認定為違建今日強制拆除。（台南市工務局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市新營區「台灣人民共產黨」違建掛五星旗，引起民眾議論，台南市工務局認定為違章建築，限期自行拆除，期限已逾，今天9點半在警力120人戒護下執行強制拆除，現場有少數不滿民眾咆哮，拆除過程仍平和順利，鐵皮屋只花5分鐘就拆除，整個拆除費時約1小時。

台灣人民共產黨總理林德旺昨天已先僱工拆除部分鐵皮屋，今天再發動近50位支持者到場抗議，新營分局出動大批警力封鎖進出路口維持秩序，林德旺等人先撤下高掛的中國五星旗，工務局9點半開始執行拆除，9點53分開拆，鐵皮屋違建5分鐘內就被拆除。

台南市工務局表示，該地點違建物於2019年9月20日已執行強制拆除，今違反規定重建，明顯違反建築法；同時，土地使用亦違反區域計畫法，地政局已於2月10日對該案土地違規使用情形處以新台幣9萬元罰緩，並令其限期恢復原狀。

市府表示，違建強制拆除後重建，乃挑戰公權力行為，今日地上物拆除後如仍未依農地使用改善，市府將依台南市政府辦理違反區域計畫法案件統一裁罰基準，連續加罰處以罰緩至改善為止。