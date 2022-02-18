化妝品市場受疫情影響亦改變消費習慣，2020線上網購還不明顯，但2021網購相對增加，連帶衝擊全台化妝品專櫃業績全年罕見衰退達8.5％；開春迎來百貨業春妝上市包括SOGO、新光三越、統一時代百貨台北店等均將於本週登場，今年底妝、鎖水等保養品仍是主力，極具指標的SOGO忠孝店更打出會員點數加倍送吸客，將人流導流到實體店。

全球通膨，國際精品反應製造與運輸成本直直漲，化妝品品牌相對有萊雅、雅詩蘭黛等兩大集團部分品牌商品調漲，自1月起調幅約在5-10％不等，唯百貨業者指出，部分商品以全新品登場，對調整價格相對無感。

SOGO百貨台北店開春推出春季化妝品節，自18日起提前登場，主要串連228連假與3月8日國際婦女節採購商機，帶來最新保養及底妝新品，春妝上市期間，SOGO針對經營多年的Happy Go卡集點及Beauty Club會員祭出雙重優惠，包括Beauty Club會員獨享美麗購物金，持快樂購卡單卡扣300點，即可兌換200元化妝品購物金；指定化妝品/香氛/香水單筆消費2000元即享點數3倍送。

受到疫情影響，去年各家百貨全年業績多數以年減收場，化妝品專櫃總體業績也是差了一點，SOGO忠孝店強調，去年第四季一樓改裝相對有助專櫃化妝品業績提升，預計今年目標仍上看全年30億元。

統一時代百貨台北店「春美妝」檔期則提前於17日登場，首波至228連假推出全館指定櫃位滿3000送300，且持icash2.0或icashPay支付滿3000再享12％的OPEN POINT點數回饋，回饋高達22％，有望帶動春妝上市檔期增長一成業績；同時，結合館內9家國際彩妝保養品牌推出春季「時代美妝學院」，邀請專業講師舉辦一系列春季美妝講座課程，並限量推出旅行盥洗收納包組卡友禮，會員當日單筆消費滿800元並扣除點數8點即可兌換。

新光三越全台春上市自18日啟動，其中春妝上市包括台中店、南西店陸續推出化妝品扣點贈護膚體驗活動，此外台北南西店單筆2000元送歐舒丹沐浴膠，單筆6500元送SABON經典沐浴組等；此外，扣skm points100點並留會員資料即可兌換粉保濕訂製粉底精華，至櫃檯體驗並留顧客資料即贈植萃超導眼部修護精華乳等，透過各式贈品吸客。