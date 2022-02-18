一名剛出獄蔡姓男子，因長期對父母施暴，嚇得父母均有申請爆護令自保，也遭法院禁止接近父母100公尺之內，但蔡嫌根本無視法令，前往父母至住處喧鬧恐嚇，還嫌老父洗澡慢，竟甲苯噴灑在父親雙腿後點火，導致老父雙腳嚴重燒傷，警方獲報後逮捕蔡男，被依違反保護令、傷害直系血親尊親屬罪，判處3年2月，可上訴。

根據判決書記載，出獄後，蔡姓男子曾經因為連續對父親施暴，父親申請保護令後，於109年9月16日遭法院判定，規定要遠離父親100公尺以上。

但蔡在110 年2 月5 日，藉故前往父親住處，兩人當場發生爭執，當場毆打父親臉部造成受傷，父親也報警處理。但2 月16日16時許，蔡男又跑到父親住處嗆：「你怎麼不動作快一點？趕快洗澡啦，不然我就要給你的腳剁掉！」、「我要用油漆時使用的器具（甲苯）給你噴」、「灌給你死、這樣你才不會到處亂走、亂說話」、「我也要打死你，我是一個準備入監的人了，不會讓你倆老好過」等語。

接著就在當天晚間，持其所有之易燃且具刺激性之罐裝甲苯朝父親雙腿噴灑，並以打火機點燃蔡燕飛雙腿上之甲苯，當場導致老父左膝、右後大腿、右小腿、右手腕、左手肘、左手掌二度燒燙傷。母親在一旁目睹也無力阻止。

蔡男事後警方逮捕，卻否認點火燒父親雙腳，還辯稱，父親患有失智症及被害妄想，案發當時是父親自己點火燒自己。

法官認為，蔡男無視保護令，又罔顧被害人為其至親，不僅一再藉故進入其應遠離之父親住處，且毆打父親成傷，尤其父親已70餘歲之高齡，足見蔡男傷害行徑具有高度之危險性，不應輕縱。

法官認定，且而蔡男僅因洗澡之生活瑣事與父親發生爭執，不僅以加害父親生命之言詞為恫嚇，甚至以甲苯噴灑被害人之雙腿並引燃，使父親受嚴重之燒傷，若案發時稍有差錯，甚至將危及父親生命，手段之殘忍與惡性均極為重大，依違反保護令、傷害直系血親尊親屬罪，判處3年2月，可上訴。