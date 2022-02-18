弘光科大舉辦應用擴增實境於基礎護理技能輔助教材開發成果會。（陳淑娥攝）

弘光科大護理系助理教授江令君分享AR教案設計理念。（陳淑娥攝）

弘光科大配合教育部推展數位教材政策，護理學院從109年起開發多組虛擬實境(VR)教案， 17日舉辦「應用擴增實境於基礎護理技能輔助教材開發成果會」，把20個AR教案設計方向、架構、操作及設計理念，與全國護理相關老師分享。

成果發表會由弘光科大副校長潘世尊致詞，再由護理學院院長陳淑齡說明計畫緣由及成果報告。陳淑齡表示，護理技術因為涉及侵入性技術及隱私問題，皆以模型當教材教學，常有損害問題，且技術練習時間有限。而AR可以可重複練習、無所不在學習，因此，跨域製作AR教材，讓學生可以多加練習，減少出錯，也能減少模型教具的損壞。

陳淑齡指出，護理基礎技能AR教材補助計畫開發，和多媒體遊戲發展與應用系跨域合作，請有豐富多媒體設計製作的副教授劉明昆與20位護理專業教師參與開發，參與者對AR從零認知開始學習，經過不斷的溝通調整，最後開發了20個教案，包括基本護理5案、內外科護理學5案、產科護理學3案、兒科護理學2案、身體評估5案。

AR教案在弘光校內護理學院各學制中，已有6011人試用。陳淑齡表示，老師在授課前，先進行AR的訓練同時取得認證，每學期有四門課程使用AR技能教案，期末進行滿意度調查，高達90％以上的學生滿意。學生回饋說，「透過AR上課會增加課後學習動力，也希望設計更多不同的科目，很棒的教材。」

劉明昆表示，去年開始參與教案製作，護理很專業有很多專有名詞，因此，與護理系老師不斷溝通，蒐集素材，例如人工血管放在哪裡？過程產生很多困難點，每一步驟都很重要，最後作出20個教案，「這對我是很難得的經驗。」另外，他也告訴與會老師，要如何應用適合的軟體工具，進行AR專案製作。

為了讓與會老師，進一步熟悉輔助教材，發表會上由護理系助理教授黃雅芳、張靖梅、宋琇鈺、江令君、賴美信等，個別分享兒科胸腔物理治療、產科正常胎位認識、身體評估神經系統檢查、內外科人工靜脈血管備物及知識層面、基護輸出輸入量紀錄介紹等5個教案設計理念分享及體驗，同時進行實作練習。

每一個教案放在軟體上，不需要戴AR頭盔，只要有手機便能使用。5位示範的老師先說明傳統教學方式與學生遇到的問題，指出透過AR教學，學生學到的不只有課本上的知識，更能有臨場感，甚至還可以進行衛教，接著，再帶領參加發表會的老師透過手機操作。