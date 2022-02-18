低利率時代，加上市場熱錢多，迎來史上最大的資金狂潮，作為房市指標之一的豪宅產品，去年開始成交速度開始加快，目前高雄市最貴豪宅為「國硯」，在2012年創下每坪68.66萬元的房價天花板，預估近期將有豪宅成交價突破7字頭大關，創高雄豪宅10年來的新高，專家分析，高雄有產業題材挹注，資金潮加上通膨壓力，豪宅產品仍是高資產人士避險首選。

繼「國硯」後，根據實價登錄公布，「京城KING PARK」、「高雄HH」、「御皇苑」、「京梧桐」都已出現6字頭的成交價，分別達到66.21萬元、65.1萬元、63.87萬元、61.02 萬元，這些站上6字頭的豪宅，多少為後續交易的價格產生定錨效應，不過，若以平均單價看，高雄豪宅價格其實不斷在墊高中。

「京城KING PARK」從平均單價看，價格不斷在墊高中。（品觀點 提供）

高雄招商引資有成，基本面有撐，京城集團發言人周敬恆指出，隨半導體及其他產業來高雄發展的腳步，陸續落實後，經濟力大幅提升已是高雄發展可以看到的未來，也會帶動高資產企業主置產，提升高雄豪宅未來需求，預估下半年豪宅市場應可穩定發展。

國城建設集團總裁洪平森分析，市場熱錢多，加上全球通膨效應明顯，更推升房價走揚，台灣投資管道不多，豪宅產品仍是抗通膨避險首選，「國城定潮」已經出現單戶成交破億元，近期成交量也明顯增加，反應出高資產人士對高雄房市看好程度。

現場專案經理何韋臻說，「國城定潮」集結世界頂級團隊打造，亞洲新灣區未來將進入周邊建設利多爆發期，堪稱「有海的信義計畫區」，近來不少具高雄區域關聯性的中北部客詢問度大增，口袋較深、出手迅速的置產買盤已經出現，且高雄豪宅價格基期仍低，未來具補漲效應。

圖說：「御皇苑」基地位於美術館特區核心，創造預售豪宅中最佳的銷售速度。

高雄豪宅推手皇苑建設董事長郭敏能認為，豪宅客屬於特定族群，但是在台積電來高雄設廠後，這場關鍵投資案讓高雄豪宅能見度大增，以「御皇苑」為例，基地位於美術館特區核心，生活機能便利，又鄰近高鐵，創造預售豪宅中最佳的銷售速度，很有機會今年能站上7字頭房價。