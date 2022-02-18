【LIVE直播】羅智強步行謝票跛腳 顏寬恒現身相挺

前立委顏寬恒補選落敗後，16日現身大甲鎮瀾宮聲援羅智強縱走台灣400公里，今(18日)也現身龍井車站力挺對方，顏寬恒表示，自己也沒什麼送給羅，希望能感受到他的熱情，很多人都提到選舉問題，希望智強兄做全面思考，期待有更好表現。

羅智強今表示，從苗栗走到台中清水那一段腳有一點受傷，大家都很關心，昨天有讓腳得到一點休息，今天滿血復活，從清水星巴克走到龍井車站，接下來走到追分，目前走路感覺沒問題；談到外界點名選桃園市長，羅說，很感謝大家擔心他沒下一份工作，有這樣聲音是對他的看重，對這些建議抱持感謝心情，參選桃園不是輕率決定，行走前桃園這題目不在規畫裡，走到桃園、新竹、台中看到沿路民眾希望自己參選，大家有這聲音，自己有義務去思考，讓自己有一個角色讓台灣變得更好，希望大家給他一點時間，把行腳走完，對於下一步思考會跟大家報告。

顏寬恒表示，羅智強400公里謝票令我非常感動，雖然公投結果不滿意但我們都接受結果，由他發起謝票活動來到大甲、清水、龍井、大肚，地方鄉親都期待，也要給他鼓勵，鼓勵這份精神及毅力跟決心，自己也沒什麼送給他，希望他能感受到熱情，很多人都提到選舉問題，希望智強兄做全面思考，期待有更好表現。

羅智強則說，非常感動，其實顏寬恒自己在水深火熱、萬箭穿心的時候，一直很關心他，這就是情義相挺，團結也沒複雜道理，就是一種情義。