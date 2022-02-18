俄烏情勢緊張，美國總統拜登手握情資，稱俄羅斯將入侵烏克蘭，全球主要股市震盪回落；法盛投資-盧米斯賽勒斯宏觀策略團隊預測接下來三種情境發生，即「僵持不下」、「局部入侵」、「全面攻打」，重大地緣政治事件接下來的一舉一動，將衍伸不同的金融市場潛在風險。

最嚴重的莫過於俄羅斯全面入侵烏克蘭，美國和北約料將對實施更嚴厲的制裁；金融市場方面，法盛盧米斯賽勒斯宏觀策略團隊預測，市場會有強烈的避險反應，資金將轉向美國公債、美元等安全資產，能源價格將急遽飆升，如果俄羅斯利用鋁、鈦和鈾作為抵抗西方的籌碼，這些商品的價格也會受到影響。

在這種情境下，聯準會可能會暫時延後原定的升息計畫，歐洲央行若看到信用利差受到影響，也可能會增加債券購買量。不過，無論各國採取任何舉動，將是市場行為導致的結果，而非基本面惡化。

比較令人擔憂的是，法盛盧米斯賽勒斯宏觀策略團隊指出，俄羅斯握有大量對抗西方的籌碼，不僅石油、天然氣俄羅斯政府對VSMPO-AVISMA公司擁有控制力，這家公司生產全球逾3成的鈦金屬；空中巴士（Airbus）、波音公司、巴西航空工業（Embraer）等的鈦金屬是來自這家公司。

俄烏當前也可能「僵持不下」，雙方維持現狀，對金融市場產生影響最小，不會改變政府或央行的政策；俄羅斯若「局部入侵」烏克蘭，市場會出現強烈的避險反應，美國公債和美元料將出現短暫的反彈，待投資人觀望確定全面性入侵不會發生，市場又會迅速恢復正常。