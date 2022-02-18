台灣高鐵(2633)1月營收受到疫情影響，營收降至30億元以下，但單月仍維持獲利表現，稅前淨利1.97億元，2月有春節旅運需求，且假期長達9天，加上228連續假期，是以往的旺月，營運可望回升。全年國旅需求強勁、又有選舉加持，看好全年營運恢復成長。

台灣高鐵營運深受本土疫情衝擊，去年5月開始爆發後並採取升級警戒，營收6月狂掉至4.01億元，掉到通車以來的新低，所幸疫情有所控制，7月起營收一路走升到12月，第四季班次也恢復到疫情的水準，帶動12月營收來到37.49億元。

2021年全年旅運人數約4346萬人次，年減25％，載客率降至約5成，年減少近7個百分點，10月起載客率回到5成後，單月營業利益轉正，因為有營運平穩基金支撐，全年稅前淨利仍42.66億元，年減21％，每股稅前盈餘0.76元。

1月又因爆發Omicron，載客率下滑，營收降至30億元以下，為29.51億元，年減6.29％，營業淨利7.63億元，稅前淨利1.97億元。不過，法人認為，2022年旅行需求將為近年新高，主要因國內旅遊需求年成長，且今年連假天數為近年高點，年底又有縣市長選舉挹注，高鐵將加班因應運輸需求，今年高鐵營運可望邁向成長。