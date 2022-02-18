素有「國民存股型」ETF之稱的國泰永續高股息ETF(00878)，是金虎年第一檔除息的高股息ETF，於今日（2月17日）公告實際配息金額，每單位發放0.3元現金股利，除息日訂在2月22日，投資人最晚只要在2月21日前持有或買進，皆可參與本次配息。受益人數超過31萬人的國泰永續高股息ETF，投資人最晚只要在2月21日前持有或買進，皆可參與本次配息。

國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑表示，回顧過往記錄，以台股而言，升息循環其實是代表景氣是更確立的，初期震盪後後續仍回歸股市多頭。此外，00878所追蹤的MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數，在2015年至2018年升息期間，其含息報酬更達31%，顯示高股息族群在升息下有助於維護資產的「購買力」。00878聚焦高殖利率績優股，產業配置以電子為主，金融、傳產為輔，隨著年後台股資金回流、類股健康輪動下，00878也有望搭上利多。

游日傑提醒，投資高股息ETF時有3大觀察重點：一、避免賺了股息卻賠了價差，建議投資人除關注帳面股息率以外，也要留意資本增值表現。二、考量持股周轉率與交易費用，00878具抗跌隨漲的優勢，屬於「存股型」的高股息ETF，力求降低持股周轉率及交易費用，與市場上常見另一類訴求高周轉率的「交易型」高股息ETF有明顯區隔。三、觀察ETF的填息能力，如00878自成立以來每季皆配息，且填息率達100%，最快1天即完成填息，即便遇到去年12月市場回檔波動劇烈，00878也能在17天填息成功，是長期存股的好標的。