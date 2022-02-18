地緣政治風險再起，恐慌指數彈升，股市因風險趨避而出現明顯回落，重災區集中科技股，拖累本周美股表現，道瓊、標普、那斯達克分別下挫2.64%、2.75%、3.31%。在股市震盪加劇之際，市場關注「13F持倉報告」的大型投資機構持股變化，股神巴菲特旗下的波克夏依然加碼科技股。

PIMCO預期，美國經濟成長與通膨都將趨緩，但仍分別高於長期成長趨勢與央行目標，並經歷三個轉型階段：一、財政刺激與貨幣政策對於經濟成長的支持力道下降。二、服務消費將進一步復甦，取代疫情期間的實體商品消費。三、企業回補庫存將取代內需消費貢獻的成長動能。預期美國核心消費者物價指數年增率將在第一季觸頂，寫下6％的高點，通膨將在2022年下旬降至聯準會的目標水準。

根據美國證管會公布的「13F持倉報告」，透露大型投資機構去年第4季最新投資狀況。其中，股神巴菲特旗下的波克夏，大舉加碼科技類股，持股比重從44.44%拉升到49.28%，增加近5個百分點，是唯一逆勢加碼的產業，同時，更買進電競公司動視暴雪的股票。而以重押創新科技股聞名的方舟投資，雖大砍特斯拉持股，但仍舊展現剽悍作風，加碼科技、通訊服務與醫療類股，包括：遠距醫療公司Teladoc、基因編輯公司CHRISPR，持股都大幅增加。反觀索羅斯、橋水等知名避險基金公司，轉向保守心態，減碼科技股、增持消費類股，索羅斯更與巴菲特對作，減倉動視暴雪。

第一金投信分析，歷經近3個月的調整後，股市已進入超跌階段，特別是高本益比的中小型股公司，都出現停損賣壓。隨著投資人逐漸適應殖利率水準，待未來聯準會政策上路、通膨觸頂回落，市場可望展開多頭反攻。從終端需求面來看，美國1月份零售銷售月增率上升至3.8%，優於預期2.0%，同時創下10個月來新高，扣除汽車銷售後，月增率亦達3.3%，經通膨調整後之實際零售銷售亦有接近3.1%強勁表現，顯示通膨仍並顯著侵蝕民眾消費意願。