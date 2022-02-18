行政院在2022年2月17日正式提出《國安法修正草案》與《兩岸條例修正草案》，將我國經濟安全、提升我國對關鍵技術的保護意識納入國安法當中。

綠營立委賴瑞隆於2021年5月7日提出《國家安全法修正草案》，已在委員會待審中。賴瑞隆指出，經濟安全是國安一環，為保護我國產業競爭力與國家安全，需積極看待其修法。