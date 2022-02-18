國安法修正 綠委與政院皆提出草案 14:112022/02/18 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院在2022年2月17日正式提出《國安法修正草案》與《兩岸條例修正草案》，將我國經濟安全、提升我國對關鍵技術的保護意識納入國安法當中。 綠營立委賴瑞隆於2021年5月7日提出《國家安全法修正草案》，已在委員會待審中。賴瑞隆指出，經濟安全是國安一環，為保護我國產業競爭力與國家安全，需積極看待其修法。 遠傳開賣兒童定位表 政院擬修法 經濟間諜罪最高處12年徒刑併1億罰金 #國安法 #修正草案 #保護 #賴瑞隆 #綠委 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 政院拍板核心關鍵技術經濟間諜罪 最高處12年徒刑 11:402022/02/17 財經 拍板核心技術經濟間諜罪 綠委：向國際保證有心處理 13:502022/02/17 政治 政院今拍板 經濟間諜罪 最高處刑12年 04:102022/02/17 財經要聞 爭議陸大亨郭文貴 在美申請個人破產保護 08:472022/02/17 兩岸 新設診所須有無障礙環境 立委要衛福部：速公告草案 13:512022/02/16 政治 明金成遺孀曬雙胞胎萌照 悲痛發文「帶著先生的愛保護我們的孩子」 14:302022/02/16 娛樂 政院拍板核心技術經濟間諜罪 邱臣遠：應提升人才待遇及保護措施 17:002022/02/17 政治 穩得 1月營收歷史次高 今年挑戰賺一個股本 04:102022/02/16 投資理財 健全房市 先思考貨幣、租稅政策 04:102022/02/15 產業特刊 聚鼎與保護元件龍頭Little Fuse再議五年新約 16:512022/02/17 財經 修法打炒房 須檢視合憲性 04:102022/02/15 產業特刊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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