五股國小歡迎柴犬妹妹成為校園犬。（新北市動保處提供）

新北市動保處去年底查獲板橋日系柴犬寵物店販售4隻非法年幼柴犬，隨即將犬隻沒入並帶回動保處安置，動保處毛寶貝醫療中心獸醫師檢查，犬隻健康無虞後開放學校認養，經媒合3隻柴犬分別由雙溪牡丹國小、五股國小與三峽成福國小等學校認養成功。

3校在17日及18日連續2天舉辦歡喜迎新校園犬新生活動，動保處也特別贈送嫁妝，包括飼料、胸背帶、玩具、撿便器等生活用具，並提供寵物諮詢服務，新北市校犬貓已達93隻，共有49所學校共同響應加入動保之校。

五股國小校長曾進發表示，第一代校犬在7年前過世，當時全校師生都沉浸在悲傷之中，經過近幾年心情沉澱，師生共同討論決定展開新生活，到動保處挑選第二代校犬，新生校犬到來，將會讓校園再度充滿活力與朝氣，讓學生培養尊重生命的態度。

三峽成福國小校長莊慧貞表示，先前曾辦理心輔犬入班活動，不僅提升孩子學習動力、穩定情緒也增加思考，學校老師和家長都認同校犬入校對孩童有助益，加上去年學校兒童節活動，學生向學校許願希望能有校園犬，因此校方決定認養讓校犬入校，後續會教導學生和牠進行互動，在照顧中讓學生有良好動保觀念。

雙溪牡丹國小校長范瑞瑩表示，學校師生數雖在50人數以下，但動保教育推展也是非常重要，年前他就請學校老師先至動保處了解飼養須知，第一次見面接觸，老師們被柴犬可愛萌樣吸引，現在學校已準備好迎接這位新生入校。