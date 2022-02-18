勤益科技大學成立智慧自動化工程系，盼培育智慧化相關人才，提供產業需求。（林欣儀攝）

因應工業4.0發展趨勢、滿足台灣自動製造產業人力需求，國立勤益科技大學成立「智慧自動化工程系」，將於111年度開始招生；校方強調，目前台灣產業朝智慧化、自動化發展，但相關人才缺口相當大，為此，新系首年將招收1個班級，未來預計擴大至8個班，盼培育真正符合產業需求的人才。

勤益科大智慧自動化工程系成立活動，現場特別設計一個長寬100公分的巨型魔術方塊，象徵學校朝多元發展、整合共好的精神。校長陳文淵表示，中部地區周邊有10多個工業區，勤益科大機械系量能雖大，仍無法供給這些工業區的人才需求，透過新系的成立，盼強化機械量能，也讓機械領域如虎添翼。

台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長許文憲指出，勤益成立自動化工程系對產業來說是一道曙光，目前自動製造產業人力需求相當大，產業尋找人才從中部跑到南部、又到東部去。台灣智慧自動化與機器人協會理事長絲國一說，台灣因防疫有成，已成為世界上自動製造的重要基地，若人才供給能滿組，將成為智慧化發展的契機。

智慧自動化工程系主任汪正祺強調，新系成立後的課程規畫將以實務為主、接軌產業界，在智慧製造方面，涵蓋最底層的感測器到聯網、網路雲端等；光電整合部分則強調製程與產線的自動化，包含產線上需要的量測與檢測等。此外，為滿足學生朝學術發展需求，學校也與美、日、英、德等國知名大學攜手開設雙聯學程。

陳文淵說，有感於智慧製造的人才缺口大，新系成立首年招收1個班級，第二年將擴增至3個班、第三年5個班，未來預計有8個班級的人才供給產業。