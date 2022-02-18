人臉辨識解決方案新創AIRA城智科技日前舉辦「AIRA x Network Optix Solution Day」，偕同監控大廠Network Optix亮相最新解決方案，創辦人暨總經理李方奇表示，公司營運快速擴張，目前已導入企業、醫療長照、健身房、學校、智慧建築、工地管理等多種應用領域，也獲得許多業界知名建設、系統整合商的認可，而在推廣台灣市場的同時，已將觸角伸至海外，包含東南亞、日本、澳洲、歐洲、中南美洲都陸續有合作夥伴導入，期望今年可以擴大經營版圖。

城智科技為台灣本土新創公司，創辦人李方奇過去待過工業電腦大廠研華、IP Camera廠ACTi、與大型系統商iSAP等，在網路數位影音相關產業資歷超過20年，團隊相關成員也都在影像處理與AI領域深耕多年。

城智科技日前舉辦「AIRA x Network Optix Solution Day」，邀請到Intel物聯網市場開發協理 Morris Sun介紹AI與影像的應用，以及監控大廠Network Optix全球業務協理Oscar Hsieh與亞太區資深經理Andy Wen介紹公司發展歷程與AIRA合作願景。同時城智科技總經理李方奇與團隊，也針對銷售策略、市場方針與產品進行專業的介紹 。

此外，現場同時邀請深耕門禁系統多年的七友科技、專業安防系統清波實業、儲存解決方案供應喬鼎資訊、AI影像辨識方案Senturian Taiwan與智能影像分析供應商一二三視，吸引近百位專家學者共襄盛舉。

李方奇說明，AI智能應用益發多元，持續深耕人臉及人形辨識技術，並且結合合作夥伴，傾聽客戶的需求及痛點，讓AI技術變成可以實現的解決方案，並主打「AI Transforming Vision」讓智慧影像辨識顛覆傳統安防監控產業。

在市場策略部分，李方奇表示，每個領域需求不同，相應的解決方案也不同。例如，城智科技針對中小型方案，推出人臉辨識面板與測溫一體機5.5吋的airaTablet Mini，使用自行研發的人臉辨識引擎，精確度高達99.5％。採用簡易的設置方式，讓使用者快速使用及導入，同時支援多種辨識模式與異常通知，以及對講機的應用，讓中小型場域可以替代現有的門禁機與對講機。

而針對中型場域，如企業、工地、大樓、工廠，城智科技提供系統化的人臉辨識方案airaFace，以及人臉追蹤方案airaTrack，使用人臉辨識的方式，解決場域的管理與安全問題。在大型專案部分，如機場、警政或是監獄等單位，城智科技也提供各種開放式的整合架構或是客製化方案，讓大型專案可以順利導入。

城智科技於去年底也推出最新產品airaTrack，李方奇表示，該產品最大的特點，是透過一張人臉圖片搜尋全場域的監控錄像，且不需要事先註冊人臉，只要透過攝影機即時擷取到的人臉確認目標，或是上傳照片，針對監控錄像進行快速的搜尋，就可以迅速而有效的找出有所有人員出現的影像片段，並可以導出多種形式，包含PDF、HTML等，讓使用者做各式用途。

李方奇表示，AI影像應用趨向多元發展，AIRA將持續深耕人臉及人形辨識技術，並且結合合作夥伴、傾聽客戶的需求及痛點，讓AI技術變成可以實現的解決方案，並看好人臉辨識市場發展潛力，在迅速推廣台灣市場的同時，已將觸角伸至海外，包含東南亞、日本、澳洲、歐洲、中南美洲都陸續有合作夥伴導入，期望今年可以擴大經營版圖。