張震嶽、美秀集團5月將在高雄巨蛋舉辦演唱會。（Red Bull提供）

第二屆Red Bull SoundClash演唱會去年因疫情延宕，近日宣告重啟、將於5月7日在高雄巨蛋原地舉辦，同樣由元老級嘻哈搖滾創作歌手張震嶽和新生代賽博台客代表樂團「美秀集團」對決尬歌，展開跨世代、跨地域、跨風格的音樂派對。他們將改編對手指定曲、接力翻唱、各自邀請神秘嘉賓同台飆歌等展開多回合的尬歌對戰，讓粉絲們見證不同樣貌的張震嶽及美秀集團，嗨翻高雄。

張震嶽與美秀集團17日晚上搶先開直播，向粉絲們宣告要「重返高雄巨蛋，原地開幹啦」，面對這場終於重啟的音樂對決，美秀集團修齊表示：「現在全部都要重練啦！真的要開始緊張了！」面對演唱會中的各種關卡，張震嶽回應：「我覺得最好玩的是改編。去年其實也都編曲編完了，但覺得過一段時間會膩，所以最近也在考慮是不是要重新編曲。」認真態度讓網友留言「阿嶽太認真啦」、「嶽哥真是嚴格」。

Red Bull SoundClash讓張震嶽與美秀集團重聚交鋒，屆時將以6回合的「尬歌」，進行暖身表演、翻唱指定曲、接力翻唱，以及由DJ Mr. Skin（賴皮）來即興挑選曲風出題，再由兩組藝人接招改編演出。此外，2組藝人更各自邀請神秘嘉賓助陣飆歌，並於最後合唱壓軸歌曲，將氣氛炒熱到最高點；演場會門票已於KKTIX 購票網站重啟開賣。