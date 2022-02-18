大數據分析商Palantir Technologies上季營收優於市場預期，但獲利意外疲弱，周四股價暴跌15.75%，收在11.77美元。

Palantir公布，2021年第四季營收年增26%，為4.33億美元，優於市場預期的4.18億美元。

該公司表示第四季完成64件100萬美元以上的案子，其中27件超過500萬美元、19件超過1000萬美元。

淨損為1.56億美元，較前一年同期的淨損1.48億美元擴大。

經調整後每股盈餘為2美分，不及市場預估的4美分。

第四季商務事業營收年增47%，美國的商務營收年增132%，政府合約營收年增26%。

Palantir去年全年營收年增41%，為15.4億美元。商務事業營收成長34%，為6.45億美元。在美國的商務營收大幅增長102%。此外，政府合約營收成長47%，為8.97億美元。

該公司表示第四季新增34家客戶，並預估今年首季營收為4.43億元，優於市場預期的4.39億美元。此外，該公司宣布到2025年，年營收成長至少30%的目標維持不變。