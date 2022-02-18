德國的保險和資產管理公司安聯(Allianz)周四指出，將提撥準備37億歐元(約42.0億美元)，以應付由於一組價值數百億美元投資基金的倒閉所產生的調查和訴訟等費用。

安聯說，該提撥費用將造成去年第四季歸屬股東淨虧損達2.92億歐元。分析師此前為預期獲利。

安聯也表示，各項調查和訴訟的結果，是無法準確估計的，預計在這些問題獲得解決之前，將產生額外的費用。

該問題的核心是圍繞在安聯的基金，這些基金利用複雜的期權策略來產生回報，但在2020年2月和3月新冠疫情的爆發，造成市場急遽波動，讓這些基金蒙受鉅額損失。

在俗稱的結構化Alpha基金中，投資人因為鉅額損失，要求索賠60億歐元。美國司法部和證交會(SEC)也在調查該案件。

此事件讓德國股市市值名列前茅的安聯投下陰影。安聯環球投資公司(Allianz Global Investors)主要管理著這些受調查的基金。

安聯指出，與主要投資人會很快地達成和解；但是與美司法部和證交會的談判仍在進行中。

與安聯2021年第四季的虧損相比較，2020年第四季為獲利18億歐元。在提列費用之後，安聯去年全年獲利跌至66億歐元，為自2013年來最低。

價值150億歐元的結構化Alpha基金特別是提供給較為保守的美國養老基金，這些養老基金涵蓋了阿拉斯加的勞工、阿肯色州的教師，紐約的地鐵工人等。

在2020年初，新冠病毒讓市場陷入混亂，安聯的基金價值暴跌，有些甚至跌了80%。投資人在訴訟中指控安聯偏離了既定的策略。