今天新增16例本土，其中15人屬於新北染疫設計師（案19665）延伸出來的傳播鏈。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前此群聚案已累計24人染疫，北南都有出現相關確診個案，且確診者職業不同，因此這個傳播鏈目前需要高度注意。

陳時中表示，今天有15例屬於同個傳播鏈，由新北染疫設計師傳到代銷公司，而代銷公司中的1人曾去過80人聚餐，其中20人還有去唱歌，今天此群聚再增15人確診。

設計師關聯圖。（圖／指揮中心提供）

陳時中指出，目前整起群聚案共有24人染疫，台北6位、新北13位、高雄3位與台南2位。等於是在北南都有，四面八方來的，各種職業的不同，這個傳播鏈需要高度注意。

陳時中也說，設計師傳播鏈24人染疫，他只知道全部人應該都有吃飯；對此，醫療應變組副組長羅一鈞表示，相關疫調不斷更新中，但就目前所看到的訊息，其中有13人是有吃飯且唱歌。

外界關注，目前雙北疫情是否已取代高雄成為焦點，對此，陳時中表示，我們覺得穩定可控，這波群聚至今累計24人確診雙北數目多一點，南部也有，不過要說取代是沒有，這個新傳播鏈要加強注意。至於高雄、桃園的疫情已在收斂中，需要穩定觀察。

陳時中表示，這起春酒團沒有出現如同桃機那樣的大規模傳播，還是侷限於吃飯、唱歌的人，這是相對的好的情況。雖然人很多，但是匡列到的還是活動中的人，有無外擴還需要觀察至少2、3天，已在積極檢驗中。