考選部每年舉辦約19次國家考試，報考人數近40萬人，為便利應考人查詢考試結果，持續提升榜示E化便利措施，將在考選部全球資訊網提供動、靜態榜單查詢等管道，三管齊下。

考選部指出，目前各項國家考試榜示當日除在國家考場公告欄公布紙本榜單外，並於考選部全球資訊網提供動、靜態榜單查詢管道，另同步公告於考選部公報，可謂三管齊下。

考選部說明，此外，為使應考人即時獲知成績結果，全面推動成績通知E化作業，除了開放國家考試網路報名系統線上查詢成績外，並輔以國考APP主動提醒放榜訊息，及以電子郵件寄送成績通知予每位應考人，也是三管齊下。

考選部表示，為因應大型考試榜示日的網路高峰時段，考選部全球資訊網運用十餘台雲端虛擬伺服主機及超大網路頻寬，以提升查榜效率，網路報名系統則導入網站流量管制，最多同時容納2400人上線使用，以維持查詢成績或其他線上申辦服務品質。

考選部強調，另為避免短時間大量寄送成績通知，被視為DDOS惡意攻擊行為或垃圾郵件，採每小時3600封分批寄送作業。

考選部表示，為致力於提升榜示E化效能，除運用網站雲端榜示、網路報名主分站提供不中斷服務，紓解查榜人潮外，並透過國考APP推播及電子郵寄方式，使民眾充分掌握國考即時訊息。

考選部強調，他們將持續參酌使用者回饋意見，運用智慧網路時代科技，不斷精進國家考試E化服務，以提升更優質順暢之操作體驗。