立委集體貪汙案，18日進行涉案立委陳超明及其辦公室主任梁文一被控各收賄100萬、50萬元，協助太流負責人李恆隆舉辦公聽會爭奪SOGO經營權，陳18日出庭應訊說，相信司法會還他公道，他是清白的。

台北地院進行陳超明等人最後辯論程序，由陳及其辦公室主任梁文一、李恆隆及郭克銘進行交互詰問及量刑辯論，預計一整天辯論終結後，7月6日宣判。

檢方起訴指出，李恆隆認為陳超明當選第9屆、第8會期經濟委員會召委，若能由陳舉行公聽會，不僅可以施壓經濟部，還能安排媒體報導，遂透過業者郭克銘找上梁文一。

郭克銘2019年10月與梁會面，提議以「政治獻金」包裝行賄，承諾公聽會事成後將贊助200萬選舉經費，陳超明輾轉得知，認為公聽會題綱是為批判經濟部量身訂做，個案性過強，擔心輿論影響選情而拒絕。

但李、郭改由新加坡天義公司委託東吳大學與時力立委徐永明合辦「公司法適用爭議鑑定公聽會」，時間定在12月18日，並通知梁盼陳也能出席；陳得知後同意列名，還致電經濟部長沈榮津，又再打給國會聯絡人，要經濟部「賣個面子」，沈同意指派司長李鎂出席。事後陳、梁各獲100萬、50萬元。