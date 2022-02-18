大甲溪東勢大橋至龍安橋河道逐漸向右侵蝕，為防範汛期來襲並整治周邊環境，立委江啟臣18日會勘爭取第三階段堤防整治。（陳淑娥攝）

受到歷年來颱風、大雨及洪流衝擊影響，大甲溪東勢大橋至龍安橋河道逐漸向右侵蝕。為防範汛期來襲並整治周邊環境，立委江啟臣18日會勘指出，第三階段堤防整治約3000公尺，需調整馬鞍壩後池堰堤線，請水利署儘速規劃，針對安全問題與生態衝擊納入評估，保障東勢鄉親生命安全是首要前提。

立委江啟臣今日邀請經濟部水利署王藝峰副署長、第三河川局張稚煇局長、台中市政府建設局、東勢區公所等單位進行現場會勘。

江啟臣指出，大甲溪河岸堤防新建工程是他上任至今持續關心的建設，自2011年起至2019年，堤防建設已完成兩階段，共6572公尺，總經費約6.5億元，第二階段堤防工程雖已完工，但請水利署設法降低砂石車造成的路面揚塵、噪音等。

江啟臣強調，後續仍有第三階段約3000公尺，需調整馬鞍壩後池堰堤線，請水利署儘速規劃，針對安全問題與生態衝擊納入評估，保障東勢鄉親的生命安全是首要前提。此外，由於鄰近東勢河濱公園與堤防道路無連接處，且周遭雜亂無章，相關單位應善盡管理之責，設法美化周圍環境。

經濟部水利署王藝峰副署長表示，第三階段堤防工程將納入2023年辦理「大甲溪整體調適規劃」考量地方意見重新檢討，有關馬鞍壩後池堰堤線調整與路面、環境改善等將與在地NGO團體溝通，取得共識後再行推動，如能用洪氾區做堤防，將優先使用，採分區管制的方式運用。

江啟臣指出，大甲溪是大山城地區的母親河，孕育出大甲溪沿岸的繁榮昌盛，然而面對沿線右岸的衝擊，也請水利署定時清淤，將河道導向中間，並持續評估沿岸安全性，滾動調整因應方案。

江啟臣強調，地方要發展，中央與地方政府應是分工合作，而不該切割甩鍋，請水利署與市政府在安全前提下，讓民眾能方便使用，並兼顧生態保育與美觀需求。