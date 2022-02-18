解蛋荒！ 蘇貞昌對日本蛋進口：將加強逐批查驗

行政院長蘇貞昌18日針對將進口日本蛋來補足國內蛋荒一事表示，進口日本蛋將會加強查驗工作，並且會逐批查驗，以確保國內食品安全。另對於核食進口，他強調，台灣注重科學證據，願意依照國際標準，看到許多CTPTT的會員國對台灣表示歡迎，希望國人同胞一起團結努力。