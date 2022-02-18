解蛋荒！ 蘇貞昌對日本蛋進口：將加強逐批查驗 14:422022/02/18 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌18日在苗栗表示將對進口日本蛋逐批查驗。（謝明俊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 解蛋荒！ 蘇貞昌對日本蛋進口：將加強逐批查驗 訂閱影音： 中時新聞網 行政院長蘇貞昌18日針對將進口日本蛋來補足國內蛋荒一事表示，進口日本蛋將會加強查驗工作，並且會逐批查驗，以確保國內食品安全。另對於核食進口，他強調，台灣注重科學證據，願意依照國際標準，看到許多CTPTT的會員國對台灣表示歡迎，希望國人同胞一起團結努力。 竹縣峨眉農會加強行銷桶柑 民眾也可採果樂 農委會專案進口日本雞蛋 黃子哲酸：民進黨雞蛋裡盡是軟骨頭？ #進口 #加強 #逐批查驗 #蘇貞昌 #國內 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《櫃買市場》櫃買中心籲券商加強資安防護 13:582022/02/17 財經 「核蛋」跟「疫蛋」都進口 藍營狠批農委會飲鴆止渴 14:102022/02/17 政治 竹南家庭群聚社區篩檢逾千人結果出爐 周末加開疫苗接種站 15:442022/02/18 生活 MAZDA CX-5運動休旅魅力無法擋 04:102022/02/17 時尚消費 林崑海辭世蘇貞昌至靈堂致哀 朱立倫送「長澤厚德」花籃悼念 15:452022/02/17 政治 加強北約東翼 德軍增援部隊抵立陶宛 13:532022/02/18 國際 福食開放進口 苗縣府把關拒核食 04:102022/02/18 地方新聞 頭條揭密》殲20全國產化與殲10C出口關鍵WS10B研發備極艱辛 04:172022/02/18 政治 台北國際工具機展與台灣國際工具機展首度聯展 10:562022/02/17 財經 強烈冷氣團過境 新北市提醒市民防寒3保 14:252022/02/18 寶島 強烈大陸冷氣團將至 農糧署籲農友加強農作物防寒 15:532022/02/17 財經 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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