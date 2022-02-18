基本工資調漲補貼方案上路一個月，經濟部統計至今日共有1萬2194案申請，家數不如預期多。經濟部商業司呼籲，該方案將在3月31日截止，受疫情影響業績的公司要把握時間。

今年基本工資月薪將由2萬4000元調升至2萬5250元，時薪由160元調升至168元，調幅5.21％。為減輕受疫情影響公司負擔，經濟部開辦「受疫情影響事業基本工資補貼」方案，分擔企業因基本工資調漲而增加的薪資成本，預算由勞動部就業安定基金備35億元支應。

但是開辦至今，僅1.2萬家申請，不如預期。商業司表示，可能因為補貼不是一次撥款，企業覺得不急，但還是要提醒時間只剩下1個多月，不要擠在最後才申請。

這次補貼範圍包含農業、服務業、受疫情連帶影響的食品、紡織、服飾等製造業，以及疫情期間受損較深的醫事機構、補習班、幼兒園、休閒農場、養殖漁業及駕訓班等事業類型，只要符合衰退條件並有成立勞就保投保單位，都可申請補貼。

衰退條件則為2021年9月及10月營收相較前一年同期衰退20％以上，就依事業今年1月到6月投保薪資人數及部分工時員工人數，分別以每人每月1000元及560元計算補貼，連續補貼6個月，並分為3次撥款。

本補貼均採線上申請（網址https://minimumwage.org.tw/），受理期間至3／31止，商業司指出，業者不用額外準備財務報表、員工清冊或薪資清冊，只需要正確填寫統編、投保單位證號等基本資料即可。