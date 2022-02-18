各政黨近期積極佈局2022年底縣市長選舉，民眾黨動向備受矚目，民眾黨選戰小組召集人蔡壁如今日表示，民眾黨受限資源、人力，縣市首長提名將以台中以北為主，目前比較確定台北市、桃園市民眾黨不會缺席，基隆、新竹、台中也有積極勸進人選。至於是否能帶職參選問題，蔡壁如說，基本上為黨出征，如果參選失利，原則上還是可以繼續擔任原職務為原則，但細節內部還要再討論。

民眾黨年底縣市長選舉佈局逐漸成形，目前確定桃園市一定會提名，由黨祕書長謝立功跟立委賴香伶進行初選民調；台北市副市長黃珊珊也有意參選，但是否代表民眾黨仍待討論，不排除黃珊珊以無黨籍參選可能。

據悉，民眾黨主席柯文哲有意讓5席不分區立委都投入縣市長選舉，拉抬各地議員選情；根據黨中央規畫，有意勸進立委邱臣遠選基隆、立委高虹安選新竹市、台北市副市長蔡炳坤選台中或南投；不過，對於不分區立委是否能夠帶職參選，黨內掀起議論。

對此，蔡壁如今天表態，基本上願意代表民眾黨出征，即便最終無法當選，應該回到原來的職位繼續努力。

謝立功則說，參選是否請辭內部討論過，認為各有利弊，因為民眾黨資源有限，藉由現有職務有助於增加曝光跟聲量，並讓縣市議員參選人能夠讓外界認識的機會。

賴香伶認為，能否帶職參選不是問題跟前提，更不該成為炒作話題，目前職務是公僕，應該回歸公共議題討論，建立公民良善的選舉環境，不需要把此當成討論話題。