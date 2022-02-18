上屆HBL女生組冠軍淡水商工，18日在下半場徹底擺脫上半場低迷狀態，最後靠著韓汛21分，以及蕭豫玟12分、20籃板，最後以72比62逆轉擊敗陽明高中，成為女生組最先宣告晉級總決賽的隊伍，淡商教練陳美莉說：「我很開心！」

但被問到上半場打完，淡商意外以6分落後窘境，陳美莉說：「你們不該問我，應該要問小朋友，我很無言，因為我們上半場打太保守，非把球丟給誰，導致整個上半場節奏是對方的，幸好我們後來及時找回節奏，更把這重要一勝拿下。」

畢竟淡商本屆唯一一敗，就是陽明在高雄複賽給的，假如今天再輸，對於淡商全隊信心勢必造成很大影響，陳美莉說：「我自己必須先堅強起來，才能告訴球員不要慌張，不過防守才是贏球重點，我更希望每個球員都可以防守對上張聿嵐。」

但讓陳美莉最訝異的，還是聽到蕭豫玟搶到20個籃板，「蕭豫玟有抓20個籃板？我本來還很不滿意她的表現，因為她在攻擊毫無建樹，我不斷告誡她，我們需要她的籃板，沒想到她一度打得跟軟糖一樣，只能跟她好好講，希望趕緊改善。」

自爆曾在國中單場搶過33個籃板的蕭豫玟表示，「因為最近我經常利用籃板機自主訓練搶籃板，其實跟得分相比，我更喜歡去搶籃板球。我想自己必須更有積極強勢爭搶籃板球的心態，努力移動卡位，自然就有機會搶到更多籃板球。」

至於這個學年度籃板后的爭搶，蕭豫玟目前還以些微差距落後永仁高中張聿敏，但蕭豫玟很有信心嗆聲，「我一定要搶到籃板后，她拿不到的，我每場比賽都有在關注她搶多少籃板的狀況。」