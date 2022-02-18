2022台灣燈會在高雄絢爛登場，首創在愛河灣及衛武營區雙主場活動，其中，在衛武營國家藝術文化中心的《武營晚點名》三部曲光影秀，首部曲「《武營晚點名》島嶼記憶．光舟劇場」6分鐘的演出，讓現場民眾驚喜連連、讚嘆不已。

《武營晚點名》三部曲的二部曲《船愛》，由高雄市政府文化局、高雄市愛樂基金會特別籌劃的大戲，將於2月18~20日登場演出，2月18日晚間七點，將在中華電信MOD及Hami Video獨家4K直播這齣磅礡史詩歌仔音樂劇。

中華電信MOD及Hami Video將以4K獨家直播二部曲《船愛》，長達100分鐘的節目，匯集了唐美雲歌仔戲團、台灣豫劇團、明華園日字、天字戲劇團、尚和歌仔戲劇團、勝秋戲劇團、春美歌劇團、秀琴歌劇團、高雄市立左營高級中學舞蹈班、國立台灣戲曲學院歌仔戲學系、京劇學系、高雄市國樂團、藍色狂想樂團、微行星男聲合唱團等，還特邀桑布伊、吉雷米，陣容可謂空前盛大，透過MOD及Hami Video感受現場震撼與感動，也提供全民共賞這場華麗音樂盛宴。

台灣燈會自2月1日起在愛河灣及衛武營雙主場熱鬧展開，接連帶給民眾感動與驚喜，2月9日的無人機展演，首次以1500台無人機在夜空中排出小戴殺球英姿、虎爺張嘴巨吼、友邦國旗等，首演後網友在網路社群廣為分享手機拍攝的短片。

中華電信MOD特別與高雄市政府合作在MOD首頁設置台灣燈會專區，蒐錄《武營晚點名》島嶼記憶．光舟劇場、《光啟愛河灣》光影秀、《聚光台灣虎星高照》無人機展演、台灣燈會《鳳彩飛舞》主燈秀、《船愛》主燈音樂劇等，提供民眾免費隨選隨看。