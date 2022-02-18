法國最大食品零售商家樂福日前公布2021年財報，家樂福全球營收達812億歐元、年增2.3％，營業利益增長7.7％；其中亞洲區唯一的台灣家樂福受惠併購頂好超市等業績挹注，去年營收成長16.7％，受疫情影響差於原目標900億，且因整頓轉型為家樂福超市支出成本增，以致營業利益相對減，約近25億新台幣。

家樂福全球執行長Alexandre Bompard指出，家樂福在2021年的表現非常強勁，證實轉型戰略成功，包括涵蓋商場、量販、超市與便利商店等全管道模式不斷擴大並吸引客戶，且數位化策略更使得在新市場中處於領先地位，此外電商網購亦快速增長，促使提前一年實現成長目標，儘管可比基數很高，但銷售增長，營業利益顯著改善，特別是法國大幅增長，以去年營收貢獻主力包括法國、西班牙與巴西，Bompard同時指出，今秋將有重大戰略宣佈，對於台灣家樂福財報指出，去年第四季持續成長2.3％，全年營收表現也因併購頂好超市挹注而增長16.7％，並強調今年節約成本仍持續擴大。

面對台灣家樂福出售案的不確定性，總經理王俊超在今年初即強調，不管如何，家樂福只會更強，2022年超市的部分還是會持續展店，預計開出10-15家超市、2家量販店，但中間是否有變數還不知道，此外高檔超市JASONS預計第三季更名。

2021年家樂福受疫情影響，非食品表現較不佳，但食品和電商表現都很好，加上有頂好的加入，物流方面，楊梅大倉也已完成，佔地約4萬坪，倉庫面積2.6萬坪，除了線上購物有機器人撿貨之外，倉庫也少見的運用機器人搬運理貨，讓整體營運更順暢，就全年業績而言，距離先前訂下的900億元營收目標「差不了多少」。

家樂福接手頂好後，超市業績成長幅度都在兩位數以上；至於以百貨、購物商場為主要拓點通路的高檔超市JASONS今年10月前將更名，主要是品牌名稱只能用到今年，隨著品牌新名到位，商品線也將擴充，JASONS過去商品以英國為主，家樂福併下它後，將引進義大利、法國、西班牙等更多歐洲商品，加上本土在地高端商品以及日韓商品等，商品線將更為豐富，此外今年起中南部將強化超市的布局。