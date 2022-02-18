內容完整記載10餘年來基金會與公、私部門等組織單位合作的心路歷程，盤整匯聚出階段性成果。（新故鄉提供／吳建輝南投傳真）

新故鄉文教基金會18日在埔里紙教堂發表「夢蝶‧蝶夢—埔里蝴蝶價值的轉譯與運用」、「從不知量力的心出發—埔里Butterfly交響樂團的故事」兩本新書，內容完整記載10餘年來基金會與公、私部門等組織單位合作的心路歷程，盤整匯聚出階段性成果，基金會董事長廖嘉展說，這十年來如何與蝶共生，孵化出埔里蝴蝶王國都記載在書中，絕對值得民眾參考、珍視。

新故鄉文教基金會在921那年進駐埔里，除了重振在地經濟，打造蝴蝶王國外，更重要的是讓社區能夠永續發展，像是推動「再現埔里蝴蝶王國」、也打造「埔里蝴蝶森林公園」等等，以生態城鎮為主要發展目標，對於環境、生態保育有很重要的貢獻，建立人與人及環境間的連結，共生共榮。

廖嘉展表示，台灣現今有419種蝴蝶，在埔里就能看見231種，種類與數量都讓人驚嘆，過去埔里人是蝴蝶獵人，如今變成保護者，但如何將蝴蝶的元素與價值，持續轉化與用運到成為地方識別，引發人們對土地的認同，讓社會經濟與文化藝術同時提升，這才是他不斷努力的方向。

廖嘉展說，書中完整將新故鄉10年來所做的事情記錄下來，像是蝴蝶步道的調查監測並建立資料庫，推廣蜜源食草種植、蝴蝶生態解說人員培訓、研發蝴蝶文創產品，一直到Butterfly交響樂團的成立等等，每一項都是積累在地能量，成為台灣鄉鎮轉型與地方創生的重要經驗。

廖嘉展強調，一切源頭都是從蝴蝶所引發的種種效應，而所有變化都在兩本專書中一一呈現，逐步打造埔里生態城鎮的理想，而未來這兩本書所販售所得，也會全部做為公益使用，投入蝴蝶保育，並支持「蛹之聲音樂培力計畫」，改變偏鄉音樂教育的養成。