自費住防疫旅館挨轟 陳時中宣布：追認3個月隔離費

近來多位民眾反映遭地方政府要求自費入住防疫旅館，各縣市隔離政策不同調引發爭議；各界紛紛呼籲，相關費用應由中央買單。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午表示，針對去年12月14日至今，經地方政府匡列並安排至防疫旅館隔離者，「整體費用由中央概括承受」，將由地方政府造冊申請。

隔離補助原則。(圖／指揮中心提供)

陳時中曾多次指出「居家隔離不必自己出錢」，如無法在家隔離，可公費入住集中檢疫所。但各縣市政府作法不一，有些民眾被要求自費入住防疫旅館，引發爭議。陳時中今天重申，原則上是在家裡居家隔離，那如果有專案或特殊群聚，沒有辦法在家隔離，經報指揮中心同意到集中檢疫所隔離的方式，從以前到現在都是一樣，「我們今天特別再重申清楚，以後不會有例外」。

「被隔離者本身是配合整體防疫政策，也多所犧牲。」陳時中表示，原則上不會讓他們多負擔防疫旅館的費用，至於這段時間有送到防疫旅館去的相關費用，很多地方政府都已經自己先承擔了，包括台北、新北、高雄、台中，桃園也有補助一部分，這些參差不齊，因此決定整體費用由中央概括承受，會請地方政府共同解決問題。

陳時中強調，目的是讓這些受隔離者不要再支付費用，造成二度傷害，預計今天下午就會發文給地方政府，不管是地方政府或是民眾付的錢，都由中央的預算來處理。外界關心是否溯及既往？陳時中表示，從去年12月14日春節專案開始到宣佈日止，已經被匡列的人有發生這些情形需要的費用，一律給予補助，初估有6000人，將由地方造冊申請。

國民黨立院黨團總召曾銘宗今天早上表示，指揮中心防疫紓困預算高達8400億元，遭匡列隔離的相關費用，應全額由中央政府負擔。對此陳時中表示，衛福部編列的預算包括防治預算1465億、紓困預算361億，總共1827億，其他的紓困預算各有社會用途，例如五倍券等等，並沒有立委所說的8000多億。