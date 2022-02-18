余天心痛巴戈罹癌病逝 也曝二女兒化療病情

資深藝人巴戈16日晚因胰臟癌病逝，享壽67歲，許多藝人紛紛抵達靈堂致意，演藝圈大哥余天稍早抵達時，神情哀傷，不敢置信老友癌逝，心痛說完全不知道巴戈生病。

巴戈2014年曾跟李亞萍在《婆媳過招千百回》裡扮演夫妻，感情不錯，余天今表示：「他（巴戈）跟我老婆演過戲，交情一直都很好，不知道他有生病，都沒跟我講，紀寶如也說巴戈特別交代不要跟我講，我後來才知道，蠻感動的，但也真的很心痛。」他也感慨，如果巴戈積極治療的話，應該可以再延續幾年的生命。

而余天離開前也談到二女兒余苑綺的病情，表示她癌細胞第3次擴散，目前在榮總做化療，心疼女兒很辛苦。他說有陣子余苑綺很排斥做化療，某次到醫院要化療前，打電話給他痛哭說「爸爸我不要做化療」，問女兒原因都不講，只好叫要她先回家，後來停了1個月沒做化療。

但最近最近余苑綺到醫院檢查，檢查出好幾個地方有光點，應該有擴散，便強制女兒要繼續做化療。這次女兒終於接受，感慨說：「像這樣生病的人，叫他平靜下來是不可能的，一定會想東想西，需要靠旁人去幫助她，我一直很不捨她。」

余苑綺2014年確診直腸癌第3期，治癒後又復發，總共做了近70次化療以及切除部份淋巴、肝及肺臟，未料近日大腸又照出陰影，醫師預估她壽命恐再縮短，讓李亞萍情緒潰堤。