中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內新增67例COVID-19確定病例，分別為16例本土個案及51例境外移入（16例為航班落地採檢陽性），其中本土個案中15例是佛道雙修協會相關；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為7例男性、9例女性，年齡介於未滿10歲至50多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為27例男性、24例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（9例）、加拿大及印度（各3例）、澳大利亞、菲律賓及香港（各2例）、韓國、日本、印尼、墨西哥、比利時、泰國、巴西、越南、義大利及尼泊爾（各1例）移入；另20例調查中。入境日介於今（2022）年1月23日至2月17日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6108383例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含6088145例排除），其中19864例確診，分別為4441例境外移入，15369例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計852例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。