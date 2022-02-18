由雲嘉嘉55家國內知名企業所組成的「義雲會」，今（18）日在嘉義舉行成立大會暨授證典禮，總統蔡英文特別親臨監交，並由經濟部工業局長呂正華授印給創會會長順億關係企業總裁林文村，場面盛大。

蔡總統表示，相信義雲會成立後，有助於台灣走向世界，提升產業國際競爭力，讓企業保持活力不斷成長，政府也會與產業界一同打拚，對於大家關心的土地、電力、碳中和等議題，行政部門會積極回應業界要求，持續推動產業升級轉型，建立強韌產業供應鏈，未來不論在科技或人文領域一定會越來越蓬勃，讓世界看到台灣。

林文村表示，義雲會自109年12月起至110年5月間密集召開6次籌備會，同年10月15日在台北依內政部社團法人成立相關規定召開成立大會，於當天完成內政部正式核准登記立案，會員包括雲嘉嘉上市、上櫃及優質企業共55位，企業年總產值約1300億，其中嘉義縣市有35位、雲林縣20位。

林文村進一步指出，義雲會（YI YUN CEO CLUB，簡稱YYCC），取自嘉義的「義」及雲林的「雲」，彰顯嘉雲人重情義、保守務實的人文特色；義雲會同時也是跨區域、跨業別、跨世代的「3跨」會，盼藉由各層面交流厚植台灣經濟能量，讓全球看見中南部縣市企業創新實力。

嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、立委陳明文、蔡易餘、王美惠、劉建國等人今日均出席見證，以及金融財稅、產業及學界各界貴賓觀禮，現場冠蓋雲集。

嘉義縣經發處指出，嘉義縣近年逐漸轉型，朝向農工大縣發展，除早期開發的6個舊有工業區外，縣府自力開發大埔美一二期產業園區，積極開發招商馬稠後一、二期產業園區，並成功爭取中央開發民雄航太、水上南靖、中埔公館及嘉義科學園區，義雲會的成立，是雲嘉嘉企業對於農工大縣政策方向最實質的認同及肯定。

翁章梁說，義雲會是一群有志一同的企業家秉持分享（Share）、綜效（Synergy）、影響力（Strength）3S理念，透過企業熱情及團體群策群力，共同創造企業價值的團體，嘉義縣為協助企業發展，透過政策制定，陸續穩健開發及爭取許多產業園區，就是要讓企業知道「嘉義縣準備好了」，除支持在地企業持續深耕嘉義，更歡迎其他縣市企業來嘉投資！