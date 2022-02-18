民眾黨中央委員會日前決議，黨祕書長謝立功跟立委賴香伶進行桃園市長初選民調，分為黨員投票跟民調，民眾黨今日公布黨員投票方法，透過APP發送投票問卷，黨員藉由回答問題投票給分，同時還設計不給分及倒扣機制。

民眾黨日前拍板將啟動桃園市長黨內初選，預計3月6、7日先黨員投票，並擇日舉辦全民調，最快3月中旬將決定人選。民眾黨今舉行「競選桃園市長選舉公報」記者會，並公布初選黨員投票細節，選舉人條件為設籍於桃園市的有效黨員，且於2月28日前繳交黨費；投票期間將3月6日上午8時至3月7日下午6時。

至於投票方式，民眾黨規畫透過黨員APP發送投票問卷，具投票資格黨員，可分別對兩名參選人個別評分，各項目圈選圓圈代表加一份，三角形不給分，打叉則是扣一分。

民眾黨發言人張清俊表示，黨員投票題目只會有一題，預計3月6日8時，透過民眾黨官方頻道，發送投票問券給予符合資格的選舉人，投票期限至7日下午6時為止。

張清俊提醒符合投票資格的黨員，務必在2月28日前完成下載並登入黨員APP等動作，以利中央黨部確認資訊及發送投票問卷。