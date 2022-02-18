鏵友益(6877)送件申請上興櫃。

鏵友益科技成立於103年10月，主要業務為智能自動化設備及AOI檢測設備，董事長為杜泰源，營運長為曹如德，目前股本為2.3億元，109年營收為2.54億元，稅前盈餘為5197萬元，每股盈餘為5.14元。