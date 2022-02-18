半導體測試介面廠精測(6510)對2022年營運展望審慎樂觀，目標跟隨產業趨勢繳出雙位數成長，其中探針卡在3大因素帶動下，營收貢獻可望突破5成。投顧法人對此多正面看待，認為精測營運動能可望顯著回升，維持既有評等不變，目標價介於715～834元。

精測股價1月初觸及760元的2個月高點後拉回，15日下探629元的4個月低點，近日止跌緩步墊高，今（18）日開低後在買盤敲進下翻紅，終場小漲0.32％、收於627元，表現優於大盤。三大法人本周迄今小幅賣超131張。

精測總經理黃水可表示，研調機構預期在邏輯需求帶動下，今年全球半導體市場規模可望成長8.8％至6010億美元，5G智慧手機滲透率可望自去年的40.1％續升至52.2％、出貨量估年增36％，HPC市場規模年增率上看19.3％，均可望帶來新契機、帶動精測營運成長。

精測2022年1月自結合併營收2.5億元，月減達40.71％、年減6.51％，為近11月低點。黃水可表示，主因疫情導致新產品驗證進度遞延，但與公司預期相差不大。預期首季將是今年低點，全年營收可望逐季成長，希望能跟隨產業腳步、恢復雙位數成長動能。

投顧法人認為，由於半導體產業趨勢仍向上，加上微機電（MEMS）探針卡在製程微縮與異質整合封裝興起下，預估精測將受惠於MEMS探針卡滲透率持續提升，且目前評價偏低，故持續給予「買進」評等、目標價834元。

第二家投顧法人預期，雖然手機市場出貨放緩，但看好精測積極拓展非手機應用處理器（AP）業務發酵，加上自製探針卡帶動營運成長，未來在相關市場仍具極大成長空間，今年營收及獲利可望同步創高，給予「買進」評等、目標價815元。

第三家投顧法人認為，精測過去2年歷經合計貢獻達3成的美系及陸系客戶調整，使營收成長低於半導體產業。隨著客戶調整完畢、配合探針卡帶動，預期今年營收可望挑戰雙位數成長，給予「買進」評等、目標價750元不變。

不過，另一家投顧法人則持續保守看待，認為儘管今年營收可望成長近1成，但近期新業務仍不足以支撐獲利顯著成長。鑒於研發及人事費用增加，可能抵銷毛利率上檔利多，將今明2年獲利預期分別5.2％與0.8％，目標價自755元調降至715元，維持「持有」評等。

綜合投顧法人看法，預期精測首季營收將為谷底，合併營收季減30～32％、仍年增6～10％，每股盈餘約4.1～4.4元。全年合併營收預期成長9.7～12.4％、稅後淨利成長5.4～9.3％，每股盈餘落於28.6～29.7元間。精測不評論法人預估數據。