烏俄關係緊張，美俄預計下周會面，台股開低重挫逾百點後，在美期指開高，加上日本有條件開放旅遊，帶動航運、觀光的強勢走揚下，跌幅收斂，終場台股收跌36.22點、報在18232.55點、成交量為3028.89億元；台股周線翻黑、本周台股指數跌78點。

龍頭權值股今日普遍熄火，整體成交比重僅剩下4成5，台積電(2330)收跌8元、報在637元，聯電(2303)收跌1.29%，聯發科(2454)、鴻海(2317)、群創(3481)、友達(2409)等也均壓回修正。電子股今日僅剩網通、PCB、散熱以及記憶體撐場演出，華邦電(2344)、旺宏(2337)分別大漲逾1%、2%，南亞科(2408)亦上漲近1%，記憶體模組威剛(3260)大漲逾8%，十銓(4967)漲幅也逾5%。

在日本有條件開放旅遊管制消息傳出，今航運類股受到資金簇擁，占比逾成交量3成之多，航運雙雄開高走低，疑受到當沖賣壓影響，長榮航(2618)盤中一度翻黑，終場拉回小漲約0.5%、華航(2610)則收漲逾2%；貨櫃三雄盤中急拉，萬海大漲7.5%，長榮(2603)、陽明(2609)也分別大漲逾6.5%、5.5%；散裝航運部分，盤中榮運(2607)率先攻上漲停後，包括志信(2611)及陸海(5603)、正德(2641)盤中也同步攻上漲停，儘管三家公司去年獲利都尚未公布，不過都可望較前一年度成長。

觀光股今日同樣受到日本旅遊放寬激勵，山富(2743)、五福(2745)、易飛網(2734)亮燈漲停，分別創上櫃以來、3年10個月、逾7月高點。鳳凰(5706)也一度漲停，創8年2個月高點，雄獅(2731)亦放量勁揚7.32%、觸及3年7個月高點。

分析師表示，烏俄戰雲密布，短期仍不明朗，下周美俄即將會面，屆時有機會進一步明朗，且有別無以往開戰，金價、油價不漲反跌，也使市場認為真正開戰的機率降低。台股在前天跳空大漲收復萬八關卡，昨日又持續上揚，連續兩天守穩在月均線之上，今日跌幅也將對亞洲股市有守，後續需留意指數反彈以觸及1/5、1/18、2/10各指數高點連成的下降趨勢線上緣，易形成指數上攻的反壓。另外，目前盤面類股強弱表現分化，建議區間操作，選股以ABF、記憶體、航運股、高殖利率概念股為首選。