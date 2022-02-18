一名男網友分享「無痛儲蓄法」，把錢存到「豬公撲滿」短短三年，切開來發現竟存了14.6萬元，超狂金額讓網友全看傻，而原PO也不藏私分享小撇步，只要每次買東西後將找錢存起來，而他都只丟50元硬幣或是鈔票，不知不覺就存滿一隻豬公了。

一名男網友昨在臉書社團《爆廢公社公開版》發文表示，每天買東西找的零錢都會丟進去，如今這隻豬公養了3年2個月，殺豬的日子到了，宰了之後，將裡面的錢仔細算了算，結果發現竟然存了14萬6400元，豬公重量高達25.9公斤。

男網友透露，他平常只會將50元硬幣，或者是紙鈔存到豬公裡面，如今成效驚人，也讓原PO忍不住驚呼「多了一筆額外的零用錢！」

豬公存了3年2個月，最後竟然存到14多萬。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

超狂金額也引發網友熱議，「太扯了吧」、「這意志力好強大」、「這麼多感覺要存好久呢」、「好狂喔！這隻豬好肥」、「積少成多，真的很可觀」、「好厲害，我家豬公已經快要餓死了」、「有多的錢可以存，真令人羨慕」、「厲害，我還存不到半隻豬」、「有毅力的存錢法，像我連小隻的猪都存不滿」。

對此，原PO也留言補充說，他先前已宰過一隻小豬公，當時裡面僅有4萬元，其實存錢沒有那麼難，只要買完東西隨手將找來的50元丟進去就好，且不去想時間的話，其實過得蠻快的，3年一下子就過去了，直到塞不進去其他東西了，他才決定要殺豬。