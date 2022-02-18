苗栗（火旁）龍最終章─化龍返天，苗栗市長邱鎮軍上表章。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗（火旁）龍最終章─化龍返天，盤龍等候火化。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗（火旁）龍最終章─化龍返天，苗栗市長邱鎮軍以表章點火。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗（火旁）龍最終章─化龍返天。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

熱鬧非凡的苗栗（火旁）龍，歷經近1個月的系列活動，包括龍藝競技、踩街、以及活動最高潮的（火旁）龍之夜後，17日的深夜子時，來到活動最靜肅的一刻，所有參與（火旁）龍的祥龍，都須在子時化龍返天，苗栗市長邱鎮軍期望客庄（火旁）龍傳統，代代傳承，讓後輩都能一享這美好的文化習俗。

維繫多年的苗栗（火旁）龍是許多苗栗子弟幼時回憶，近幾年來，（火旁）龍活動規模日益擴增，已成客委會指定客庄20項動要文化活動之一，去年的（火旁）龍受疫情影響喊卡，今年突破困難順利舉辦，尤其是踩街、（火旁）龍之夜等熱情表演，讓許多來自外地的遊客留下深刻印象。

苗栗（火旁）龍系列活動最後儀式─「化龍返天」，17日晚上11點子時開始，在苗栗市五文昌廟舉行，參與龍包括，福星田寮龍藝、尚好龍藝、聯大文觀系龍隊、聯興龍藝、禾豐龍藝，共有5尾祥龍。由苗栗市長邱鎮軍上奏表章前，龍隊依序舞龍謝神，感謝龍神護祐苗栗，傳承苗栗客庄文化。

歷經熱鬧的巡庄、點睛、舞龍競技、踩街和（火旁）龍之夜，節目來到最靜肅的尾聲，仍吸引了許多意猶未盡的觀眾前來觀禮，用虔敬的心恭送祥龍。在邱鎮軍代表上奏表章後，眾祥龍以盤龍向上的姿態，由邱鎮軍以表章引燃火焰後，到廣場分火給龍主點燃火焰，化龍返天，期待明年（火旁）龍再來，推廣、傳承苗栗客家文化，延續客家人謝恩謝天的民族特性，代代傳承下去。